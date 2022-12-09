Ничто не страшно: как войска РХБЗ моделируют жуткие сценарии применения ВСУ химоружия
Войска РХБЗ моделируют жуткие сценарии применения ВСУ химоружия
Фото, видео: 5-tv.ru
Бойцы Росгвардии умеют работать в любых условиях: все задачи будут выполнены.
К самым экстренным ситуациям готовят подразделения радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии. На полигоне моделируют самые страшные сценарии, учебная техника от ударов разлетается на части. Тренировки в жестких боевых условиях — в репортаже корреспондента «Известий» Даниила Левина.
Расчет огнеметчиков занимает позиции. Дымовая завеса для маскировки. Сквозь пелену едва видны цели.
«Где-то в 150 метрах разбитые автомобили, в которые нужно попасть. Ну и вот мы видим — снаряды разрываются!» — показал Левин.
Условия на тренировках максимально приближены к боевым. В разбитых авто гореть уже нечему. От снарядов они разлетаются на части. Такое оружие способно уничтожить целое здание.
«В дом попадаешь, он выжигает. 80 кубических метров в закрытом пространстве! Цель поражается с первого раза!» — пояснил военный.
Огнеметчики — часть подразделения радиационной, химической и биологической защиты в рядах Росгвардии. Войска РХБЗ первыми оказываются на зараженных территориях. По легенде учений, здесь произошла авария с утечкой токсических веществ. Экипаж передовой машины обозначает границы опасной зоны. Другие специалисты в защитных костюмах обеззараживают технику.
«Мы готовы ко всему, для этого и проводятся эти занятия! Самое главное защитить не только себя, но и дать своевременную команду на оповещение войск!» — подчеркнул начальник пункта управления БХБЗ группировки Росгвардии.
За время спецоперации за мужество и отвагу почти полсотни специалистов РХБЗ Росгвардии получили госнаграды.
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