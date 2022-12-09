Европейцы отключают отопление в домах, не имея возможности оплатить счета

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Миллионы британцев и половина жителей Голландии вынуждены мерзнуть, не в силах рассчитаться за коммунальные услуги.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alex Lentati; 5-tv.ru

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Три миллиона семей в Великобритании встали перед выбором — замерзнуть или опуститься на дно долговой ямы. На страну надвигается арктический циклон, температура упадет до -10 градусов. А отапливать дома люди уже не в состоянии, слишком большие счета за электроэнергию.

Более того, миллионы британцев в этом году уже брали кредиты, чтобы погасить растущие расходы. И, возможно, придется снова занимать, не рассчитавшись со старыми долгами.

Половина жителей Нидерландов тоже не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Сейчас приходят счета на 600 и даже 900 евро — при том, что раньше платили по 150 в месяц. В итоге люди вынуждены просто отключать отопление в домах, а температура в Нидерландах сейчас около нуля.

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