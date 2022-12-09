В России могут ввести рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан

Дополнительные механизмы для покупки недвижимости разрабатывают сразу несколько федеральных ведомств. В Госдуме начинание уже поддержали.

В России разрабатывают дополнительные механизмы льготной покупки жилья. Как выяснили «Известия», речь может идти о рассрочках для учителей, врачей, программистов и узких специалистов в промышленности.

Разработкой новых мер поддержки займутся сразу несколько федеральных ведомств, на работу отводят два года

В Госдуме уже поддержали начинание, отметив, что наряду со льготной ипотекой — такие формы рассрочки могут стать драйвером для рынка недвижимости.