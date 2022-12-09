В России начался параллельный импорт алкоголя: как изменились цены

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В России начался параллельный импорт спиртных напитков

Фото, видео: 5-tv.ru

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Некоторые эксперты ожидали, что ввезенное по новому закону спиртное станет дороже, а еще будет больше контрафакта. Оправдались ли эти опасения?

Россияне смогут накрыть новогодний стол с любимыми напитками от мировых брендов — первые партии алкоголя по параллельному импорту уже завезли в страну.

В основном это крепкое спиртное: виски, ром и джин. При этом цены остались на прежнем уровне, пишут «Известия».

Некоторые эксперты считали, что параллельный импорт приведет к росту контрафакта. Но в Таможенной службе заверили — все партии тщательно проверяют. Подделки на полки не попадут.

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В России начался параллельный импорт алкоголя: как изменились цены

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