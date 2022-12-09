Ильдар Абдразаков о триумфе «Бориса Годунова» в La Scala: «Было важно петь на русском»

Выступление в опере «Борис Годунов» на русском языке в итальянском театре La Scala стало одним из главных, важных и беспрецедентных событий для артиста Ильдара Абдразакова. За 20 лет работы в театре певцу с российскими корнями впервые дали такую возможность, несмотря на политическую обстановку в мире и попытки отменить русскую культуру. О том, как знаменитости удалось воплотить мечту, он рассказал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Четыре года назад, когда я в театре La Scala исполнял оперу «Отелло» <…>, после премьеры мы разговаривали с маэстро Рикардо Шаи, и он у меня спросил: «А что бы ты еще хотел исполнить из того, что никогда не исполнял. <…> И я ему предложил исполнить оперу «Борис Годунов» в редакции Мусорского, в первой редакции 69-го года, так как она и кроткая и достаточно компактная, и в основном ее содержание относится к роли Бориса Годунова. На что он сказал: «Ильдар, это отличная идея, давай мы обсудим и вернемся к тебе с этим предложением», — поделился он.

Через несколько месяцев после этого разговора было принято окончательное решение — положительное. Но тогда, пояснил собеседник, условие было следующим: премьерный спектакль не должен был войти в программу открытия сезона. Но по каким-то причинам руководство La Scala свое решение изменило. И вот накануне там, на мировой сцене, театральный сезон начался именно с «Бориса Годунова» на русском языке, а главную партию в опере исполнил, конечно же, Ильдар Абдразаков, в роли царя Бориса. Большинство других актеров — тоже русские. Зал артистам аплодировал стоя, не смогли пропустить событие президент и премьер Италии.

«Почему важно было петь на русском языке, потому что я, российский певец, никогда не исполнял в этом театре оперу на русском языке, и это был мой дебют в исполнении Бориса Годунова, партии на русском языке. И знаете, более чем через 20 лет работы в этом театре наконец моя мечта сбылась, и я очень счастлив, что я открыл сезон в La Scala «Борисом Годуновым», — признался артист.

Он добавил, что кроме него, счастливы и другие исполнители — все они до сих пор принимают поздравления от благодарного зрителя.

К слову, в начале ноября генеральный консул Украины Андрей Картыш призвал отменить известную русскую оперу «Борис Годунов» и вообще пересмотреть театральную программу нового сезона. Однако миланский театр не стал менять репертуар, несмотря на акции протеста и давление украинских властей. В декабре спектакль «Борис Годунов» Мусоргского — в постановке известного датского режиссера Каспера Хольтена и итальянского дирижера Риккардо Шайи, в La Scala покажут шесть раз.

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