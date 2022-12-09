Путин: Запад поощрял террор в ДНР и продолжает использовать украинцев как пушечное мясо

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 77

Россия инициировала спецоперацию по просьбам жителей Донбасса, которые не могли больше терпеть зверства киевского режима и его пособников.

Путин: Запад поощрял террор в ДНР и продолжает использовать украинцев как пушечное мясо

Фото: Reuters / STRINGER

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«Коллективный Запад» поощрял террор в ДНР и ЛНР и продолжает использовать украинцев как пушечное мясо. Такое заявление президент РФ Владимир Путин сделал в рамках видеообращения к участникам встречи глав министерств обороны стран-участниц ШОС и СНГ.

Глава российского государства отметил, что тяжелых последствий воздействия Запада на ситуацию в Незалежной нельзя не замечать. Зарубежные «партнеры» Украины продолжают безнаказанно выкачивать ресурсы бедной страны.

«Запад фактически превратил эту страну (Украину. — Прим. ред.) в колонию», — подчеркнул Путин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир минометчиков отбил атаку ВСУ, несмотря на контузию.

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