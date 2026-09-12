Путин заявил об углублении сотрудничества стран БРИКС по ключевым направлениям

Страны БРИКС продолжают расширять сотрудничество в области политики, безопасности, экономики, финансов, культуры и гуманитарных связей. Об этом Владимир Путин заявил 12 сентября на заседании объединения в Нью-Дели.

«Страны-участницы объединения продолжают углублять взаимодействие по всем ключевым направлениям. Это касается политики и безопасности, экономики и финансов, культурной и гуманитарной сферы», — сказал российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что за время существования БРИКС объединение смогло укрепить свои позиции среди ключевых центров глобального управления. По его словам, за этот период также был сформирован значительный интеллектуально-технологический потенциал.

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин отметил важность БРИКС для развития сотрудничества между развивающимися странами. До этого Владимир Путин заявил, что государства объединения показали способность работать на равных и формируют новую устойчивую платформу глобального роста.

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