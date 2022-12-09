Герои Отечества: командир минометчиков отбил атаку ВСУ, несмотря на контузию

Александр Шелухин смог организовать личный состав, как только пришел в себя. Его грамотное руководство позволило отбросить националистов на дальние рубежи.

Одну из колонн российской армии в ходе специальной военной операции неожиданно обстрелял противник. А выйти из-под огня и организовать отпор помог командир минометной батареи, который, даже получив контузию, продолжил руководить подчиненными.

«После того как пришел в себя, смог организовать личный состав. Вследствие чего мы все-таки развернули огневую позицию и начали ответным огнем оказывать огневое воздействие на противника. Подбили две единицы техники, заставили противника откатиться на их дальние рубежи», — рассказал врио командира минометной батареи Александр Шелухин.

За самоотверженность и грамотное руководство подразделением старшего лейтенанта Шелухина наградили орденом Мужества.