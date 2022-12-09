Хочу как у Шер: у каких россиянок самые красивые волосы и в чем их секрет

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 38

Сибирячки объяснили красоту и силу своих волос использованием народных средств

Хочу как у Шер: у каких россиянок самые красивые волосы и в чем их секрет

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Густая шевелюра — не всегда заслуга природы, есть способы придать волосам красоту и объем своими силами.

Густые, красивые, струящиеся волосы – места каждой женщины. Кому-то посчастливилось иметь хорошую шевелюру от рождения, а кто-то знает секрет правильного ухода. В числе таких женщин, к примеру, сибирячки.

Дары природы

Как рассказывает издание Сибкрай.ru, этих представительниц прекрасного пола в арсенале не только традиционные шампуни. В ход активно идут народные средства и даже обыкновенное мыло.

Из народных средств популярны различные травы – крапива, корень лопуха, репей, ромашка. А из шампуней желательно отдавать тем, что продаются в аптеках или профессиональным средствам ухода.

Правила ухода

Но секрет не только в самих средствах, но и в процедурах. К примеру, они должны включать и питание, и укрепление. И важный момент – качество воды: если она жесткая, лучше прокипятить, дополнительным плюсом будут добавленный туда травяной отвар: календулы, ромашки и других трав, которые смягчают воду.

Готовятся такие отвары легко: на три литра горячей воды полстакана сухих трав, все это должно настояться 15 минут. Далее – развести настой обычной теплой водой один к одному и можно смело применять, но только на чистые мокрые волосы.

Что касается шампуня, его надо наносить на корне, а потом распределить по всей длине – так удастся защитить кончики от пересушивания и хорошо отмыть кожу головы. Но не надо увлекаться частым мытьем, так можно спровоцировать активность кожного сала. Раз в неделю – тоже не вариант – волос быстро истончается и выпадает. Золотая середина – один раз в два-три дня.

Большое значение имеет температура воды – она точно не должна быть горячей, из-за этого тоже может активизироваться кожное сало. А ополаскивать волосы и вовсе рекомендуется прохладной водой или отваром, это позволяет закрыться чешуйкам волос и придаст им гладкость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем подвох процедур красоты

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Относительная влажность 93%
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-0.37 65.68
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