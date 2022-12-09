Суд признал вину Яшина* в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 38

Ранее бывшего муниципального депутата признали иностранным агентом на территории страны.

Суд признал вину Яшина* в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

Фото: ТАСС / Антон Новодережкин

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Московский суд признал экс-депутата муниципального округа Москвы Илью Яшина виновным в распространении лживой информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, присутствовавший на заседании.

Ранее бывшего муниципального депутата признали иностранным агентом на территории страны. Кроме того, в отношении него возбудили уголовное дело о распространении фейков. В квартире бывшего депутата проводились обыски. До вынесения вердикта он находился под стражей.

* — признан физлицом-иноагентом РФ.

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Суд признал вину Яшина* в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

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