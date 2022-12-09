Почему не Уилан? Политологи объяснили «неравноценный» обмен Бута на Грайнер

Решение США осудили и обычные жители, и известные американские политики. Что это — подвох или опрометчивое решение?

В США не утихают споры насчет обмена заключенными — российского предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку Бритни Грайнер: и жители, и известные политики считают такую сделку неравноценной. Вместо спортсменки американцы хотели бы видеть на Родине бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Есть ли подвох в таком обмене или это просто опрометчивое решение Байдена, на эти вопросы в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru попытались ответить политологи.

К примеру, Дмитрий Солонников, директор института современного государственного развития, считает, что американский президент решился на такой шаг ради имиджа.

«Байден считал, что это будет позитив для его образа и демократической партии, что типа своих не бросает, что делает все для того, чтобы американцев, находящихся в России, перевести обратно в Соединенные Штаты. Вот красивая картинка: Грайнер встречают около трапа, она прилетает домой, цветы… Вот вернулась из русского плена — молодец президент. Расчет был такой, но он не оправдался — публикации в СМИ оказались другими, это переиграли против Байдена», — пояснил эксперт.

Таким образом, добавляет он, красивую картинку в Штатах не смогли правильно продать. А вот почему президент сделал выбор в пользу баскетболистки с наркоманским прошлым — тоже есть объяснение, считает специалист.

«Переговоры были не про нее изначально. Это планировали это еще до выборов в Конгресс, но к тому моменту, видимо, наши не дали провести обмен — провели сейчас», — не сомневается собеседник.

Фото; видео: Владимир Андреев / ТАСС; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Похожей позиции придерживается и политолог Марат Баширов — Байден обещал — Байден сделал, хоть и условия были, наверняка, не те, на которые он рассчитывал, полагает эксперт.

«Ну коли обещал, разворачиваться на полпути не стал. А вот почему его все обвиняют — вопрос интересный. Они же очень долго демонизировали Бута. Они рассказывали, что он оружейный барон, что чуть ли не зло на земле. И когда это годами вкладывается в голову человеку, то, соответственно, он начинает сравнивать. С одной стороны, обменяли вот этого, как они считают, ужасного человека — а на самом деле приятного милого. С другой стороны, получили не всем понятную баскетболистку. Тем более очень многие Штаты, кстати сказать, не поддерживают использование слабых наркотиков. Она ведь была задержана и именно с этими наркотиками», — рассуждает Баширов.

Что же касается экс-президента США Дональда Трампа, осудившего Байдена за обмен, то для него это просто возможно уколоть своего соперника в рамках предвыборной кампании.

«Трамп уже фактически ведет предвыборную кампанию на пост президента США и, соответственно, любая возможность уколоть господина Байдена им будет использоваться», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский народ раскритиковал Байдена за «подарок Москве».