Рома Жуков с женой открыли магазин для взрослых: в чем подвох?

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27

Рома Жуков с женой открыли секс-шоп для укрепления собственных отношений

Рома Жуков с женой открыли магазин для взрослых: в чем подвох?

Фото: Instagram* / ladyzhukova_official

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Своим проектом знаменитый певец намерен донести до рожденных в СССР пользу секс-девайсов. Но как в его магазине уживаются детские рюкзаки и игрушки для взрослых?

Певец Рома Жуков признался, что они с молодой женой Ольгой Илларионовой открыли магазин для взрослых, чтобы укрепить собственные отношения. О совместном бизнесе 55-летний артист рассказал Газета.ру.

По словам музыканта, их с супругой общее дело часто именуют «секс-шопом», однако это неверно. Певец добавил, что изначально его преследовала идея открыть салон красоты, однако этот бизнес показался очень сложным. Кроме того, друзья часто дарили паре 18+ продукцию, и идея собственного магазина показалась семье интересной.

«Это не секс-шоп, а бутик для укрепления семьи. В основном это товары для взрослых, но магазин считается 0+, так как есть и рюкзаки, и одежда и игрушки для детей», — объяснил Жуков.

Знаменитость подчеркивает, что целью его с Илларионовой бизнеса является рассказать людям о пользе секс-девайсов, доказать, что они не разрушают, а наоборот скрепляют и вносят разнообразия в отношения. Свой посыл он, в частности, намерен донести для рожденных в СССР.

«Мы хотим показать людям моего возраста, которые родились в СССР, что в секс-игрушках нет ничего плохого. В СССР секса не было, хотя на самом деле был, просто о нем не говорили. Нет ничего постыдного в том, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь», — прокомментировал Жуков.

Рома Жуков состоит в браке с Ольгой Илларионов с 2020 года, она младше звезды 90-х на 25 лет. С первой избранницей Еленой Жуковой певец развелся в 2019 году. За 14 лет совместной жизни, Елена подарила ему шестерых детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рома Жуков подарил молодой жене магазин для взрослых в центре Москвы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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