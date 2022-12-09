Она обречена? Таролог раскрыла судьбу тяжелобольной Селин Дион

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 13

Селин Дион дали шанс на выздоровление от тяжелого недуга

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

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«Синдром мышечной скованности» — очень серьезная болезнь и в мире пока не умеют ее лечить.

У канадской певицы Селин Дион — неизлечимое заболевание. Но как будет дальше строиться ее непростая судьба? Сможет ли она и помогут ли ей врачи? На эту тему в эксклюзивном интервью 5-tv.ru поговорила экстрасенс Марианна Абравитова.

По ее словам, «синдром мышечной скованности» — очень серьезная болезнь и в мире пока не умеют ее лечить. Конечно, благодаря компетентным врачам симптомы могут снизиться, но жить и работать, как раньше, Селин не сможет, считает эксперт.

Никаких гастролей и живых концертов, но вполне возможен новый формат, считает Абравитова. Например, видеозаписи песен.

«Нельзя сказать, что все — мы Селин Дион больше не увидим и она никогда нам не споет», — подчеркнула Марианна.

По ее словам, в течение болезни будут просветы, когда она сможет работать.

«Она живет искусством, она живет своим голосом и не петь для нее — это как нормальному человеку вдруг ослепнуть и оглохнуть. То есть практически — не жить. Селин Дион — борец, и в этой борьбе, на каких-то маленьких участках, она будет побеждать и петь новые песни», — заключил экстрасенс.

Напомним, канадская певица Селин Дион может больше никогда не выйти на сцену из-за поразившей ее тяжелой болезни: врачи обнаружили у 54-летней знаменитости синдром мышечной скованности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое синдром мышечной скованности.

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