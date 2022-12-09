Петербургские врачи первыми в истории РФ сделали операцию ребенку в утробе матери

Операцию еще не родившемуся ребенку сделали петербургские врачи. Уникальную внутриутробную лапароскопию провели специалисты Педиатрического университета. Десять часов они устраняли тяжелый порок развития плода — расщепление позвоночника.

Маленькая пациентка, весом всего 560 граммов, находится в утробе матери — 25-летней жительницы Чечни — на шестом месяце беременности.

Сначала хирурги тренировались на экспериментальных моделях, а потом начали свою ювелирную работу.

«Мы так и рисовали. Лучше воткнуться вот здесь. Нет, это ребро. Тогда вот так», — обсуждали детали врачи во время операции.

Околоплодные воды матери заменили на углекислый газ, а после окончания операции — на теплый многокомпонентный раствор. Теперь у малыша есть все шансы родиться здоровым.

Надо сказать, что в мире такие сложные хирургические манипуляции — единичны. В России — это первый опыт.