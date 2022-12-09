Петербургские врачи первыми в истории РФ сделали операцию ребенку в утробе матери
Хирурги десять часов устраняли тяжелый порок развития плода — расщепления позвоночника. Вес пациентки — всего 560 граммов. Мама находится на шестом месяце беременности.
Фото, видео: 5-tv.ru
Операцию еще не родившемуся ребенку сделали петербургские врачи. Уникальную внутриутробную лапароскопию провели специалисты Педиатрического университета. Десять часов они устраняли тяжелый порок развития плода — расщепление позвоночника.
Маленькая пациентка, весом всего 560 граммов, находится в утробе матери — 25-летней жительницы Чечни — на шестом месяце беременности.
Сначала хирурги тренировались на экспериментальных моделях, а потом начали свою ювелирную работу.
«Мы так и рисовали. Лучше воткнуться вот здесь. Нет, это ребро. Тогда вот так», — обсуждали детали врачи во время операции.
Околоплодные воды матери заменили на углекислый газ, а после окончания операции — на теплый многокомпонентный раствор. Теперь у малыша есть все шансы родиться здоровым.
Надо сказать, что в мире такие сложные хирургические манипуляции — единичны. В России — это первый опыт.
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