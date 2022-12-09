Главный борец с коррупцией ФТС был задержан в Москве за взятку

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18

Начальник управления по противодействию коррупции ФТС подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Главный борец с коррупцией ФТС был задержан в Москве за взятку

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Московские правоохранители задержали борца со взяточничеством Дмитрия Мурышова. Начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы подозревается в реализации коррупционных схем. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда, куда были направлены соответствующие материалы.

Сотрудники ФСБ задержали Мурышова за получение взятки в особо крупном размере. Генерал был доставлен следователям для допроса. Уже в скором времени станет известно, какую меру пресечения выберет суд для борца с коррупцией.

До 2019 года Мурышов являлся советником руководителя ФТС, также случил в Вооруженных силах РФ. Два года назад был повышен до главы управления по противодействию коррупции ФТС.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании начальника отдела ФТС России Сергея Бычкова. Суд предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

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