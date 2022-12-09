Правительство РФ ввело пошлины в 35% на ряд товаров из недружественных стран

Правительство РФ ввело пошлины в размере 35% на ряд товаров из недружественных стран. Среди них некоторая парфюмерно-косметическая продукция и бытовая химия из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши, сказано в постановлении кабмина.

Так, ввозная пошлина затронет шампуни, дезодоранты, средства для чистки зубов, средства, используемые до, во время и после бритья, моющие и чистящие средства. Вместе с тем пошлина увеличится и на одноствольное гладкоствольное оружие, спортивные винтовки и части патронов для такого оружия.

При этом, как отметили в Минпромторге РФ, пошлина в 35% или введение полного запрета на поставки не коснется тех товаров, по которым РФ пока не может удовлетворить спрос в полной мере.

«Список товаров, облагаемых пошлиной, определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций», — уточнили в Минпромторге России.

Исполнение постановления возложено на Федеральную таможенную службу. Документ вступит в силу через пять дней после официальной его публикации.

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