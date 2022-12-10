The Times: США дали добро ВСУ наносить удары по территории РФ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

В британском издании указали, что США якобы не подвластны и не имеют права указывать украинским боевикам, как им распоряжаться оружием.

The Times: США дали добро ВСУ наносить удары по территории РФ

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

США перестали сдерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ) в вопросе нанесения ударов по территории России. Таким образом, за океаном дали зеленый свет на обстрел российских территорий. Об этом, ссылаясь на источник в Пентагоне, заявили в газете The Times.

«Пентагон молчаливо поддержал дальнобойные удары Украины по целям на территории России. То, как они будут использовать свое оружие, зависит от них», — сказал источник в обороне США газете.

При этом, когда на Украину поставляют вооружение из США, они настаивают — боевики должны применять его «согласно международным законам войны и, соблюдая Женевские конвенции». По словам источника в обороне США, это единственное ограничение, однако оно подразумевает, что целями атак не должны становиться российские семьи. Попыток ликвидировать конкретных лиц также не должно быть.

Кроме того, источник в обороне США объяснил такое изменение позиции. По его словам, раньше Вашингтон передавал Киеву вооружение с условием, что его не будут использовать для нанесения ударов по России. Поскольку опасались эскалации со стороны Москвы. Теперь страх стал меньше.

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