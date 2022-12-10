Жительница Обнинска месяц прятала в чемодане тело заживо умершего грудного сына

Жительница Обнинска месяц прятала тело заживо умершего сына в чемодане в кладовке. Младенцу не было и года, сообщила региональная прокуратуры на официальном сайте.

По данным ведомства, 23-летняя мать вела разгульный образ жизни. Она часто оставляла грудничка одного в квартире на долгое время, сама же в это время пыталась устроить личную жизнь и найти спутника. При этом мальчика часто кормила лишь раз в сутки.

Из-за недолжного ухода здоровье мальчика пошатнулось. Кожа младенца стала гнить. Но молодая мать игнорировала самочувствие малыша и не обращалась к врачам. В результате мальчик скончался. Но вместо того, чтобы похоронить ребенка, женщина, испугавшись ответственности, завернула тело в одеяло, положила труп в чемодан, и убрала его в кладовку.

После сделанного женщина продолжила проживать в той же квартире. Лишь через месяц ее родственники нашли сгнившее тело ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство с особой жестокостью». Оно уже направлено в суд. Женщине грозит пожизненный срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что годовалые дети два дня рыдали в запертой квартире рядом с мертвецом.