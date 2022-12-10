Боевики ВСУ атаковали Горностаевку в Херсонской области

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Горностаевку в Херсонской области. Об этом в беседе со СМИ заявил представитель оперативных служб.

Как уточнялось в сообщении, все произошло около 5:40 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

«ВСУ выпустили по населенному пункту Горностаевка четыре ракеты [из реактивной системы залпового огня] HIMARS и четыре снаряда ствольной артиллерии», — говорилось в заявлении.

Известно также, что все ракеты HIMARS, принадлежащие противнику, были сбиты системой ПВО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сложностях с боеприпасами в США и Германии.