Боевики ВСУ атаковали Горностаевку в Херсонской области
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Предварительно, укротеррористы выпустили по району четыре ракеты.
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Горностаевку в Херсонской области. Об этом в беседе со СМИ заявил представитель оперативных служб.
Как уточнялось в сообщении, все произошло около 5:40 по московскому времени. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
«ВСУ выпустили по населенному пункту Горностаевка четыре ракеты [из реактивной системы залпового огня] HIMARS и четыре снаряда ствольной артиллерии», — говорилось в заявлении.
Известно также, что все ракеты HIMARS, принадлежащие противнику, были сбиты системой ПВО.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал о сложностях с боеприпасами в США и Германии.
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