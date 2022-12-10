В МИД назвали недопустимым актом надругательства сожжение флага РФ в Хельсинки

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 53

Вопиющий инцидент произошел во время празднования Дня независимости Финляндии.

В МИД назвали недопустимым актом надругательства сожжение флага РФ в Хельсинки

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

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Министерство иностранных дел России объявило демарш Финляндии из-за сожжения российского флага, говорится в заявлении.

Известно, что данный инцидент произошел 6 декабря во время празднования Дня независимости республики.

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны», — говорится в сообщении.

К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как пользователи сети раскритиковали премьера Финляндии Санну Марин за двуличные заявления об украинском кризисе и США. Выступление премьер начала с утверждения, что конфликт на Украине показал, насколько слаба Европа. По словам Санны Марин, США поставляют европейским странам оружие и гуманитарную помощь, и вступая в НАТО, Финляндия автоматически обретет тех же союзников и те же обязанности.

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