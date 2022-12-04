Премьера Финляндии Марин раскритиковали за одиозные оды Украине и США

В своей речи во всех бедах земного шара Санна Марин обвинила Россию.

Пользователи сети раскритиковали премьера Финляндии Санну Марин за двуличные заявления об украинском кризисе и США. С неоднозначной речью Марин выступила на пресс-конференции в Институте Лоуи во время визита в Астралию.

Выступление премьер начала с утверждения, что конфликт на Украине показал, насколько слаба Европа. По словам Санны Марин, США поставляют европейским странам оружие и гуманитарную помощь, и вступая в НАТО, Финляндия автоматически обретет тех же союзников и те же обязанности. Поэтому страна готова отправлять наемников, тяжелое вооружение и деньги на нужны украинским националистам. И мирным жителям генераторы и воду тоже поставят, уже в конце заверила Марин.

В своей речи во всех бедах земного шара Санна Марин обвинила Россию. По мнению финского политика, специальная военная операция на Донбассе нарушила «всеобщие правила мировой безопасности». Интересное заявление, учитывая, что такие «дорогие партнеры», как США неоднократно нарушали мирные договоры и признанное всем миром международное право.

В интернете речь Санны Марин жестко раскритиковали: и за хвалебные оды США, и за уничижение Европы.

«Европа была бы очень процветающим, мирным сообществом без вмешательства США»;

«Ее заявления ничего не значат, Финляндия стала марионеткой США и НАТО»;

«Европа как раз в беде, потому что США действительно участвуют в конфликте на Украине», — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-помощник Рейгана рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Зеленскому.