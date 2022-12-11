Продавал РФ помидоры, а Украине — дроны: на чьей стороне Эрдоган на самом деле

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 559

Политолог Мезюхо: Турция стремится извлечь выгоду из конфликта Украины и России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; ВКонтакте / ivanmezyukho; 5-tv.ru

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Президент Турции, позиционируя себя в качестве миротворца, извлекает выгоду из текущих геополитических раскладов.

Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган в конфликте Украины и России преследуют, в первую очередь, собственные интересы и стремятся извлечь из него выгоду для себя. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Иван Мезюхо.

«Турция в противостоянии России и Украины, а на самом деле России и Запада — на своей стороне. При Эрдогане республика стала мощнейшим региональным игроком, и, судя по всему, не удовлетворяется этим статусом. Аппетиты у Эрдогана значительно выше того влияния, которое фактически сегодня имеет его государство», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что Эрдоган продавал России помидоры, а Украине — беспилотники Bayraktar, извлекая выгоду из текущих геополитических раскладов. Вместе с тем, подчеркнул Мезюхо, турецкий президент сильно зависим и от России, и от Запада, перед которым имеет обязательства в рамках НАТО.

«В общем, Турция ищет свой путь, который позволит ей укрепить позиции в регионе, что уже успешно сделано, а с другой стороны — осуществлять более-менее независимый внешнеполитический маневр. Частично с этими целями турецкий лидер справляется, но вместе с тем нельзя сказать, что он полностью независим в своих отношениях и с Россией, и с Западом», — резюмировал политолог.

Ранее Иван Мезуюхо в комментарии 5-tv.ru рассказал, сможет ли Эрдоган возродить Османскую империю в эпоху кризиса.

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