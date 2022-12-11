Два человека погибли после обстрела базы отдыха в Мелитополе

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области погибли два человека. Еще трое ранены. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены», — уточнил он.

Позже Рогов уточнил, что число пострадавших увеличилось до десяти. По его словам, ВСУ произвели выстрел из американских ракет HIMARS. После этого база отдыха загорелась. На данный момент пожарные службы пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов.

К слову, в минувшую субботу боевики попытались атаковать город. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Две ракеты удалось сбить. Как отметил Рогов, ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру города Мелитополь, при этом, не имея значимых успехов ни на фронте, ни в политике, лишь пытаются запугать мирное население.

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