Два человека погибли после обстрела базы отдыха в Мелитополе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 37

В результате ударов украинских националистов здание загорелось.

Два человека погибли после обстрела базы отдыха в Мелитополе

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

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В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области погибли два человека. Еще трое ранены. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Мелитополе после прилета нескольких ракет HIMARS горит комплекс на базе отдыха. По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены», — уточнил он.

Позже Рогов уточнил, что число пострадавших увеличилось до десяти. По его словам, ВСУ произвели выстрел из американских ракет HIMARS. После этого база отдыха загорелась. На данный момент пожарные службы пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов. 

К слову, в минувшую субботу боевики попытались атаковать город. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Две ракеты удалось сбить. Как отметил Рогов, ВСУ обстреливают гражданскую инфраструктуру города Мелитополь, при этом, не имея значимых успехов ни на фронте, ни в политике, лишь пытаются запугать мирное население.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых тяжелых направлениях для ВСУ.

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