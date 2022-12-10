Владимир Зеленский определил самые тяжелые направления для ВСУ

Союзные силы продолжают приближаться к заявленным в ходе спецоперации целям.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самые тяжелые для Вооруженных сил Украины (ВСУ) направления. Серьезные трудности боевики испытывают в ключевых районах Донбасса.

«Очень сложной остается прифронтовая обстановка в ключевых районах Донбасса — Бахмут (Артемовск — Прим. ред.), Соледар, Марьинка, Кременная», — написал он в своем Telegram-канале.

К слову, накануне националисты попытались взять штурмом позиции российских войск в поселке Опытное под Артемовском. Но благодаря слаженной работе армии России получили решительный отпор и были отброшены к городу. Вместе с тем на артемовском направлении ВСУ теряют солдат. Поэтому для компенсации на днях туда было направлено до 500 боевиков. При этом они не имеют должного уровня подготовки для участия в боевых действиях.

О начале специальной военной операции на Украине президент России Владимир сообщил 24 февраля. Главной ее задачей он назвал защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам главы государства, конечная цель кампании — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую военную технику от Запада в ближайшее время ожидает президент Украины Владимир Зеленский.