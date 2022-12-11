«Стрижи», которыми ВСУ ударили по аэродромам РФ, могли быть модернизированы

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Аппараты еще в советские годы собирали на Харьковском авиазаводе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markiian Lyseiko; 5-tv.ru

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Украинские войска не отставляют попыток террористических атак в глубине российской территории. На этой неделе по военным аэродромам «Дягилево» в Рязанской области и «Энгельс» в Саратовской.

Задействовали реактивные Ту-141 «Стриж», аппараты еще в советские годы собирали на Харьковском авиазаводе. Очевидно их модернизировали, например, наводили по американской системы GPS.

Трое военнослужащих погибли, четверо ранены, повреждена обшивка двух самолетов. Надо сказать, что у этой атаки могли быть более серьезные последствия: ведь повреждены стратегические ракетоносцы и бомбардировщики, часть ядерной триады.

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