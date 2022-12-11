Погибшая под обстрелом ВСУ в ДНР депутат Пирогова награждена Орденом Мужества

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Так распорядился президент РФ Владимир Путин.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Под обстрелом в Донецке погибла 29-летняя Мария Пирогова, волонтер, депутат. Остановилась с подругой буквально на минутку, прилет снаряда — и все. Обеих не стало.

Страшные кадры зафиксировала камера видеонаблюдения на парковке. Мария все восемь лет конфликта на Донбассе помогала тем, кто особенно в этом нуждался — детям, пенсионерам, раненым. Президент наградил Марию Пирогову и еще двоих волонтеров, ранее погибших на Донбассе, Орденами Мужества посмертно.

Орден Мужества, редко дается гражданским — это военная награда. Но та работа, которую сейчас проводит волонтеры на Донбассе, в Запорожской или Херсонской областях, требует и мужества, и отваги, и особого человеколюбия. Когда ради помощи другим, необходимо рисковать собой.

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