Темные времена: как европейские страны переживают энергокризис

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Из-за энергокризиса страны Европы обогнали Индию по объему вредных выбросов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

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Государства повышают цены, запрещают электромобили и отвлекают население «плохими русскими».

Европа с тревогой встречает Dunkelflaute — в переводе с немецкого дословно «черный штиль». Вроде осенней депрессии, но для энергетики. Потому что мало солнца и нет сильных ветров, а значит падает солнечных и ветряные электростанции бесполезны.

Энергии не хватает, когда она очень нужна — холодно ведь! Уже и так расконсервированы все угольные ТЭЦ Старого Света. Как образно пишут в прессе, Германия сейчас «дымит», как критикуемые за неэнергоэффективность Индия или ЮАР.

В Швейцарии задумались о том, чтобы запретить в стране электромобили, потому что энергии на их зарядку не хватит. Во Франции оповещают через специальное приложение квартиросъемщиков: выключите лишние электроприборы, иначе в домах остановят лифты, а на улицах электротранспорт.

В Германии с Нового года повысят на 25-30% тарифы на электричество. И без того высокие 55 евроцентов за киловатт. Примерно 35 рублей. У нас в 10 раз дешевле.

И что делать в такой ситуации? Неужели решать проблемы и начинать дружить с Россией? Конечно нет! Надо отвлечь население от «темных мыслей». И лучше бы так, чтобы приплести в этом скандале Россию. И вот, пожалуйста, в Германии раскрыли заговор!

Якобы группа «имперцев» из числа пожилых аристократов и бывших военных хотела захватить власть и возродить «Второй рейх». Во главе новой империи должен был стать некий Генрих XIII, принц Рейс. С родословной на 700 лет. Так вот «рейс» в переводе с немецкого — «русский». Принц Русский готовил переворот в Германии! Как вам такой заголовок? Кто будет копаться в этой самой родословной, что среди предков были «русины» из Галиции, а не русские из России? Главное — заголовок.

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