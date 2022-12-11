Похудевшая Подольская вышла в свет в дерзком мини на фоне слухов о разводе

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 3 108

Знаменитость щегольнула на красной дорожке перед журналистами, одаривая всех широкой улыбкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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40-летняя Наталья Подольская давно не юная девочка, однако, похоже, что годы совсем не властны над певицей. Знаменитость посетила XXVII Церемонию вручения Национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». На ковровой дорожке для общения с журналистами и фотографирования Подольская предстала в крошечном платье, демонстрируя результаты своего недавнего похудения.

Минимум украшений, простая укладка, словно весь акцент намеренно сделан на длинные ноги в открытых босоножках. Обнаженные плечи, стройные руки: так и не скажешь, что певица родила двоих сыновей. Еще в прошлом году Подольская признавалась, что рождение второго, Ивана, как раз и способствовало тому, что знаменитость сбросила вес.

«Я даже сладкое ем в таких количествах, какие не могла себе позволить до рождения Вани», — рассказывала певица.

И весь этот выход в свет на фоне слухов о разводе с Владимиром Пресняковым-младшим. Наталья пришла поддержать старшего сына Артемия и супруга на вручении заветных статуэток. Артистка всем своим видом показывала, как счастлива, раздавая налево и направо широкую улыбку, как бы вербально демонстрируя, что никакой трагедии, такой как развод с любимым, она точно не переживает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пресняков заплатил 15 тысяч евро за диету с еловыми шишками.

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