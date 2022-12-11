«Просила привезти кусочек земли»: почему Успенская уехала из России в США

За океаном королева русского шансона прожила 15 лет. И все эти годы во сне она видела Россию. А наяву представляла, как вернется и будет землю целовать.

Любовь Успенская в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала, почему она эмигрировала в США. Артистка родилась и выросла на Украине, а в 1978 году уехала за океан. На тот момент ей было 24 года.

По словам исполнительницы хита «Кабриолет» она буквально бежала от гнета и давления, не думая больше ни о чем. В кармане у нее было 100 долларов.

«Я знала, что мне не быть певицей, потому что того не позволяла моя национальность. Нужна была какая-то свободная страна. Я уезжала, и в моем кармане было 100 долларов», — вспомнила знаменитость на церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

Она не понимала и не знала, какое будущее ее ждет в США. Поначалу исполнительница жила в Нью-Йорке, а после переехала в Лос-Анджелес. Там она пробыла 15 лет. Пела в русских ресторанах, выпускала альбомы. При этом сейчас признается — не было ни дня, чтобы она не думала о России.

«Я плакала и думала, когда-нибудь я уеду, увижу Россию, землю буду целовать. Я просила всех артистов, которые приезжали в Америку, привезти мне кусочек земли. Настолько эта ностальгия была для меня болезненна», — подытожила Успенская.

Сегодня Успенская стала одной из самых высокооплачиваемых артисток в России. Сюда же она перевезла и единственную наследницу Татьяну. Ее певица родила от четвертого мужа Александра Плаксина. Сейчас 32-летняя дочка пытается сделать карьеру на эстраде. В середине ноября она выпустила дебютную песню.

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