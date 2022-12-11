«Клоны» в социальных сетях: как звезды борются с фейками и мошенниками?

Мошенники часто атакуют знаменитостей, которые не увлекаются ведением личных блогов.

Актер Владимир Машков стал активно вести Telegram-канал: делится планами на отдых, сообщает о местонахождении и предает приветы коллегам. Вот только худрук «Табакерки» недавно признался, что не пользуется смартфоном, а личный блог ведет от своего имени только во «ВКонтакте». Артист рассказал, как борется с мошенниками, изданию 7Дней.ru.

«Я знаю, что от моего имени в разных социальных сетях публикуют информацию о сборе средств на лечение и просто ведут страницы, поэтому хочу в очередной раз подтвердить, что меня нет нигде, кроме сети «ВКонтакте», — прокомментировал Машков.

Сейчас в сети все чаще появляются фейки различных звезд. Особенное внимание мошенники уделяют знаменитостям, которые не проявляют социальную активность. Под удар попала и актриса Елена Яковлева. Вычислить ее личную страничку среди множества фанатских аккаунтов практически невозможно, а между тем фейки вполне реалистично делятся рекомендациями фильмов, книг и поздравляют ее коллег с праздниками.

Недавно певец Сергей Лазарев узнал, что мошенники создали его ненастоящую страничку и начали вымогать у людей деньги за участие в выдуманных съемках клипа.

«Запомните, мошенники-твари, кто вешает в Сети подобные объявления и обманывает людей, прикрываясь артистами, собирая деньги, — вас рано или поздно поймают и посадят в тюрьму!» — предупредил он сетевых двойников.

Певица Лариса Долина за долгие годы выработал свой собственный способ борьбы с фейками. При каждом удобном случае исполнительница сообщает СМИ, что не пользуется соцсетями. По ее словам, практически все, что публикуют от ее имени в современных медиа, является проделками самозванцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин пообщался с дипфейком Олафа Шольца. На выставке искусственного интеллекта российскому лидеру рассказали, чем может обернуться использование фальшивок.