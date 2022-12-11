«Клоны» в социальных сетях: как звезды борются с фейками и мошенниками?

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24

Издание 7Дней.ru рассказало, как знаменитости борются с «двойниками» в сети

«Клоны» в социальных сетях: как звезды борются с фейками и мошенниками?

Фото: www.globallookpress.com / Source: Russian Look

Читайте нас в: Дзен Новости

Мошенники часто атакуют знаменитостей, которые не увлекаются ведением личных блогов.

Актер Владимир Машков стал активно вести Telegram-канал: делится планами на отдых, сообщает о местонахождении и предает приветы коллегам. Вот только худрук «Табакерки» недавно признался, что не пользуется смартфоном, а личный блог ведет от своего имени только во «ВКонтакте». Артист рассказал, как борется с мошенниками, изданию 7Дней.ru.

«Я знаю, что от моего имени в разных социальных сетях публикуют информацию о сборе средств на лечение и просто ведут страницы, поэтому хочу в очередной раз подтвердить, что меня нет нигде, кроме сети «ВКонтакте», — прокомментировал Машков.

Сейчас в сети все чаще появляются фейки различных звезд. Особенное внимание мошенники уделяют знаменитостям, которые не проявляют социальную активность. Под удар попала и актриса Елена Яковлева. Вычислить ее личную страничку среди множества фанатских аккаунтов практически невозможно, а между тем фейки вполне реалистично делятся рекомендациями фильмов, книг и поздравляют ее коллег с праздниками.

Недавно певец Сергей Лазарев узнал, что мошенники создали его ненастоящую страничку и начали вымогать у людей деньги за участие в выдуманных съемках клипа.

«Запомните, мошенники-твари, кто вешает в Сети подобные объявления и обманывает людей, прикрываясь артистами, собирая деньги, — вас рано или поздно поймают и посадят в тюрьму!» — предупредил он сетевых двойников.

Певица Лариса Долина за долгие годы выработал свой собственный способ борьбы с фейками. При каждом удобном случае исполнительница сообщает СМИ, что не пользуется соцсетями. По ее словам, практически все, что публикуют от ее имени в современных медиа, является проделками самозванцев.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин пообщался с дипфейком Олафа Шольца. На выставке искусственного интеллекта российскому лидеру рассказали, чем может обернуться использование фальшивок.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 декабря

Последние новости

21:20
«Клоны» в социальных сетях: как звезды борются с фейками и мошенниками?
21:00
Крокодиловы слезы: военный эксперт не поверил жалобам немцев на дефицит оружия
20:38
Российские «Терминаторы» повергают украинских боевиков в ужас
20:21
Стас Пьеха: «Я себя не считаю великим артистом»
20:00
Восполнить потери: куда направят бюджет России после пандемии
19:44
Костенко раскрыла, какие болезни перенесла во время трех беременностей

Сейчас читают

Ключ к освобождению ДНР: военный эксперт объяснил стратегическое значение Артемовска
«Не такая крупная шишка»: Барецкий назвал причину драки в центре Петербурга
«Дороже, чем все букеты»: Волочкова рассказала о самом трогательном подарке
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Чем опасны бутерброды с красной икрой на Новый год — видео
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023