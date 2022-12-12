ЗРК раздора: падение ракеты в Польше начало раскол в ЕС о поставках оружия Киеву

Страны просто не могут договориться о том, нужно ли передавать Киеву то или иное вооружение.

Вопрос о поставках военной помощи Украине вызвал серьезный раскол в Евросоюзе. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает: страны просто не могут договориться о том, нужно ли передавать Киеву то или иное вооружение. То, насколько серьезны эти разногласия, показывает ссора между Германией и Польшей по поводу зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее Берлин предложил их Варшаве для самообороны после падения украинской ракеты в городе Пшеводув. При этом поляки попросили разрешения передать полученную технику Киеву. На что получили очень жесткий отказ Бундесвера: там заявили, что дефицитные и очень дорогие установки предназначены для размещения только на польской территории.

Объяснили тем, что управлять системами должны только военнослужащие НАТО. Нежелание помочь Украине в Варшаве восприняли с возмущением. В результате отношения между двумя странами сильно ухудшились. И, по мнению автора статьи, дальше конфликты внутри ЕС из-за поставок оружия будут только усугубляться.