ЗРК раздора: падение ракеты в Польше начало раскол в ЕС о поставках оружия Киеву

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NYT: вопрос о поставках военной помощи Украине вызвал раскол в Евросоюзе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sascha Steinach; 5-tv.ru

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Страны просто не могут договориться о том, нужно ли передавать Киеву то или иное вооружение.

Вопрос о поставках военной помощи Украине вызвал серьезный раскол в Евросоюзе. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает: страны просто не могут договориться о том, нужно ли передавать Киеву то или иное вооружение. То, насколько серьезны эти разногласия, показывает ссора между Германией и Польшей по поводу зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее Берлин предложил их Варшаве для самообороны после падения украинской ракеты в городе Пшеводув. При этом поляки попросили разрешения передать полученную технику Киеву. На что получили очень жесткий отказ Бундесвера: там заявили, что дефицитные и очень дорогие установки предназначены для размещения только на польской территории.

Объяснили тем, что управлять системами должны только военнослужащие НАТО. Нежелание помочь Украине в Варшаве восприняли с возмущением. В результате отношения между двумя странами сильно ухудшились. И, по мнению автора статьи, дальше конфликты внутри ЕС из-за поставок оружия будут только усугубляться.

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ЗРК раздора: падение ракеты в Польше начало раскол в ЕС о поставках оружия Киеву

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