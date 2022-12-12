Грузовик с мандаринами перевернулся в Челябинской области — видео

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Грузовик с мандаринами перевернулся в Челябинской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель грузовика не держал дистанцию и въехал в стоящий на дороге КАМАЗ.

ДТП с ароматом Нового года произошло в Челябинской области. На пути у автомобилистов, следовавших по трассе М-5, перевернулся грузовик с мандаринами.

Фура, которая везла фрукты, опрокинулась в результате аварии. Предварительно, 28-летний водитель грузовика не держал дистанцию и въехал в стоящий на дороге КАМАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал. Для выяснения обстоятельств на место аварии прибыли сотрудники ДПС. Движение открыто по одной полосе в каждую сторону. И кажется, мандаринов на новогоднем столе кто-то явно не досчитается.

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Грузовик с мандаринами перевернулся в Челябинской области — видео

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