Усы, лапы и хвост! На границе РФ и КНР заметили леопарда-путешественника

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Леопарда засняли на видео на границе РФ и КНР

Фото, видео: www.globallookpress.com / Holger Hollemann; 5-tv.ru

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Пятнистый турист уже успел побывать за рубежом.

У российско-китайской границы заметили редчайшего в мире путешественника. Сотрудники пограничного управления по Приморью во время облета госграницы засняли в заснеженном лесу дальневосточного леопарда.

Уникальные кадры были переданы ученым, благодаря чему удалось идентифицировать хвостатого героя записи. В национальном парке сообщили, что пятнистый турист уже успел побывать за рубежом, на территории КНР.

Исследователи отмечают, что животное свободно пересекает границу, а участок его обитания охватывает территории сразу двух стран.

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