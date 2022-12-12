Стали известны подробности отношений британской королевской семьи и посольства РФ

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 55

Посол РФ в Великобритании Келин: королевской семье рекомендовано не вступать в контакты с дипломатами РФ

Стали известны подробности отношений британской королевской семьи и посольства РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Для монархов есть особые рекомендации. Какие именно?

Посольство РФ в Лондоне и король Великобритании Карл III не контактировали с момента, когда монарх взошел на престол. Об этом заявил посол России в королевстве Андрей Клин в беседе с «Известиями».

Более того, королевской семье не рекомендовано контактировать с дипмиссией из России. Тем не менее связи поддерживаются.

«Нам не идут навстречу с распростертыми объятиями, но мы поддерживаем диалог. Если у нас возникают непреодолимые трудности, то тогда это зеркально отражается на работе британского посольства в Москве», — заявил Келин.

Посол подчеркнул, что ни Москва, ни Лондон не заинтересованы в том, чтобы разрывать дипломатические отношения.

«Разрыв дипотношений — самая крайняя мера, за которой уже остаются военные отношения. Как мне сейчас представляется, это и не в интересах Лондона, и не в наших», — сказал дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Лондон раскритиковали за отказ пригласить Путина на похороны Елизаветы II.

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