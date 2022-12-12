ТЦ «Стройпарк» загорелся в подмосковной Балашихе

В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк». Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС России.

«В 08:33 поступило сообщение о возгорании в городе Балашихе, микрорайон Саввино, улица Пригородная, дом 92. Произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке у ТЦ „Стройпарк“ на площади 200 квадратных метров. Огонь распространился на первый этаж ТЦ», — заявили в ведомстве.

На место уже прибыла первая группа пожарных. Они установили, что воспламенение стройматериалов произошло на открытой площадке с дальнейшим переходом огня на первый этаж торгового центра. Сейчас площадь возгорания, по данным источника, увеличилась до 2000 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Известно, что из-за происшествия пострадал охранник. Информации о других жертвах пока нет.

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