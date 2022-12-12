Названа вероятная причина пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Возможной причиной пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе стало короткое замыкание

Названа вероятная причина пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе

Фото: МЧС РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Площадь возгорания достигла уже 10 000 квадратных метров.

Причиной пожара в в подмосковном торговом центре «Стройпарк» в Балашихе стало короткое замыкание, вызванное дождем. Об этом изданию ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Возгорание возникло под навесом, где хранился пенополистирол. Оно возникло вследствие короткого замыкания электропроводки из-за обильных осадков. Это предварительная причина пожара», — заявил источник агентства.

Известно, что площадь возгорания достигла уже 10 000 квадратных метров. Пожару присвоили четвертый ранг сложности из пяти. Как заявили экстренные службы, огонь распространяется с большой скоростью. Это связано с тем, что мгновенным доступом кислорода, из-за него произошло образование сильных конвективных потоков. К тушению привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, более 100 человек личного состава и 35 единиц техники.

Ранее там воспламенились стройматериалы на открытой площадке, после чего огонь перешел на первый этаж. На территории здания уже обрушилась кровля.

Сейчас МЧС продолжает тушить огонь, пожарные работают с соблюдением правил охраны труда. По нашим данным, пострадал один из охранников.

Ранее 5-tv.ru публиковал полную хронологию событий пожара в ТЦ «Мега Химки».

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 декабря

Последние новости

11:16
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
10:56
Названа вероятная причина пожара в ТЦ «Стройтракт» в Балашихе
10:52
Старшая сестра Виктории Бони вышла замуж за неизвестного
10:44
Площадь пожара в ТЦ «Стройпарк» достигла 10000 квадратных метров — видео
10:28
Как с 1 января будет работать Социальный фонд России
10:16
В России в середине декабря новогодние игрушки подорожают на 30-40%

Сейчас читают

«Я была в доле секунды»: певица Люся Чеботина чуть не разбилась на сцене
Пригожину несладко живется с Валерией: «Тогда ищи кого-то другого!»
Клявер и Костюшкин объявили о возрождении «Чай вдвоем»: «Слушатель этого хочет»
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023