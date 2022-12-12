В Балашихе продолжают тушить горящий ТЦ «Стройпарк»

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МЧС: открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировали

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Работа спасателей затянулась на несколько часов.

В эти минуты в подмосковной Балашихе горит строительный гипермаркет «Стройпарк». Его тушат уже несколько часов. Над зданием — огромный столб дыма. Пламя быстро распространилось и охватило около 10 тысяч квадратов, частично обрушилась кровля.

Для тушения пришлось привлечь авиацию и увеличить группировку спасателей. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать. Персонал и посетителей эвакуировали, пока говорят об одном пострадавшем — это охранник торгового центра. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание проводки из-за ледяного дождя.

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