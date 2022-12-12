В Балашихе продолжают тушить горящий ТЦ «Стройпарк»

Работа спасателей затянулась на несколько часов.

В эти минуты в подмосковной Балашихе горит строительный гипермаркет «Стройпарк». Его тушат уже несколько часов. Над зданием — огромный столб дыма. Пламя быстро распространилось и охватило около 10 тысяч квадратов, частично обрушилась кровля.

Для тушения пришлось привлечь авиацию и увеличить группировку спасателей. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать. Персонал и посетителей эвакуировали, пока говорят об одном пострадавшем — это охранник торгового центра. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание проводки из-за ледяного дождя.