В Балашихе продолжают тушить горящий ТЦ «Стройпарк»
МЧС: открытое горение в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе ликвидировали
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
Работа спасателей затянулась на несколько часов.
В эти минуты в подмосковной Балашихе горит строительный гипермаркет «Стройпарк». Его тушат уже несколько часов. Над зданием — огромный столб дыма. Пламя быстро распространилось и охватило около 10 тысяч квадратов, частично обрушилась кровля.
Для тушения пришлось привлечь авиацию и увеличить группировку спасателей. Сейчас открытое горение удалось ликвидировать. Персонал и посетителей эвакуировали, пока говорят об одном пострадавшем — это охранник торгового центра. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание проводки из-за ледяного дождя.
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