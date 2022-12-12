Путин напомнил Алиеву о договоренностях между Россией, Азербайджаном и Арменией
Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Алиевым
Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Совсем недавно российский лидер принимал премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Среди тем обсуждения — восстановление экономических и логистических связей на Южном Кавказе. А также практическая реализация тех договоренностей, которые ранее достигли лидеры России, Азербайджана и Армении.
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