Путин назвал Евразию «нашим домом» и связал с ней судьбу мира

Президент России Владимир Путин назвал Евразию «нашим домом» и заявил, что от ее развития зависит ситуация на международной арене. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Наш дом в расширенном понимании — это Евразия, огромная территория, центр и место действия большинства наиболее важных процессов, которые разворачиваются в мире. От того, как мы сможем обустроить Евразию, зависит многое и на всей большой международной арене», — сказал Путин.

XXIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

Клуб был основан в 2004 году. За время его работы в мероприятиях приняли участие около десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С участниками ежегодных заседаний «Валдая» традиционно встречается Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава государства заявил о снижении влияния стран Запада в мире. Президент отметил, что на этом фоне государства мирового большинства становятся все более самостоятельными.

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