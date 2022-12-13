Польские силовики пинками выталкивали мигрантов в Белоруссию на границе
На том же месте находили тела замерзших насмерть беженцев.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Толочко; 5-tv.ru
Знаменитое европейское радушие на себе ощутили беженцы из Африки и Ближнего Востока, которые не теряют надежды попасть в Польшу. Белорусские пограничники опубликовали видео, на котором польские силовики буквально пинками выталкивают мигрантов на территорию Белоруссии через калитку для животных в заборе.
При этом никого не смущает, что в лесу уже снега почти по колено, а многие беженцы одеты не очень тепло. Именно на этом месте в ноябре и даже в октябре пограничники уже находили тела замерзших насмерть людей.
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