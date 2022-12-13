Спешившие на свадьбу молодые люди разбились в ДТП в Дагестане

В Дагестане свадьба обернулась трагедией для трех молодых людей. Находясь в машине в составе праздничного кортежа, они в какой-то момент от него отстали. Пытаясь наверстать упущенное 20-летний водитель, совершая обгон, выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с иномаркой.

От машины, в которой находились молодые люди, почти ничего не осталось. От полученных травм парень, управлявший автомобилем, и два его 19-летних спутника скончались на месте. Водитель второй машины выжил, но ему потребовалась помощь врачей.