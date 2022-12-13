Плату за установку «умных» счетчиков могут включить в квитанции за ЖКУ в России

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 44

Это избавит людей от лишних хлопот и защитит от мошенников.

Плату за установку «умных» счетчиков могут включить в квитанции за ЖКУ в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze

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В платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) появится еще одна строчка: за оплату установки, замены и поверки «умных» счетчиков в жилых домах. Проштудировать соответствующую меру Минстрою РФ поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщают «Известия».

В документе отмечается, что ведомство должно обеспечить «доступ к данным „умных“ приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», в том числе предоставить «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ».

Как сообщили газете в Минстрое, сейчас идет проработка реализации масштабных программ по внедрению «умных» счетчиков, в сложившейся экономической ситуации это требует некоторых дополнительных решений. По словам генерального директора АНО «Умный многоквартирный дом» Никиты Уткина, это распространяется на счетчики воды и тепла.

«Мера избавит граждан от забот по установке, обслуживанию, замене и поверке приборов, контроля за корректностью передачи показаний. Также люди будут защищены от мошенников и любых искажений», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умные счетчики могут появиться во всех новостройках России. Какие у них плюсы и минусы?

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