Вдовиченков опроверг слухи о том, что выгнал Орбакайте и Урганта из театра

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 37

Артист очень переживает из-за плохих новостей о своих товарищах.

Вдовиченков опроверг слухи о том, что выгнал Орбакайте и Урганта из театра

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Актер Владимир Вдовиченков рассказал, что не обращает внимание на фейки с упоминанием его имени. Например, недавно появилась информация о том, что он якобы выгнал телеведущего Ивана Урганта и певицу Кристину Орбакайте из Театра Вахтангова. Якобы те не встали под гимн России. Кроме того, один из Telegram-каналов рассказал о якобы серьезном диагнозе артиста.

«Никак не борюсь, просто не обращаю на них внимания. То есть, мне о них рассказывают, а я отвечаю: „О, ничего себе. Урганта выгнал с Орбакайте? А за что выгнал-то? Под гимн не встали? Стоп, а когда в театре гимн играет? Никогда, вроде. Какая-то полная чушь“», — рассказал артист в беседе с Газетой.ру.

Он отметил, что иногда новости о возможном скором уходе из жизни появляются после обычного звонка врачу из-за высокой температуры или плохого самочувствия. По словам Вдовиченкова, он старается не принимать близко к сердцу ложную информацию, но переживает из-за тревожных новостей о его товарищах.

Как ранее писал 5-tv.ru, актер Владимир Вдовиченков рассказал, что не ходит в кинотеатры на фильмы со своим участием.

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