На распродаже в Великобритании нашли утерянную игру для Sega с Майклом Джексоном

На блошином рынке в Великобритании обнаружили утерянную игру для Sega, в которой присутствовал легендарный певец Майкл Джексон. Она находилась на распродаже автомобильных багажников. Электронная программа Scramble Training была создана специально для парков развлечений Sega World. Видео с аркадной игрой представлено на сайте независимого сообщества видеоигр GBAtemp.net.

Известно, что ее разработали в марте 1993 года, специально для платформы Sega Advanced Simulator-1. Однако после грандиозного скандала с обвинениями в сексуальном насилии, все упоминания музыкального исполнителя были полностью удалены.

К слову, вероятно, новость о видеоигре может прочитать сам Майкл Джексон. Известно, что некоторые факты говорят об инсценировке смерти легенды поп-музыки. Возможно, музыкант еще жив, а человек, которого хоронили 13 лет назад, его замороженный двойник.

По крайней мере, так считает журналистка Перл Джуноир, которая собрала большую серию доказательств об обмане общественности в смерти звезды. Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие свидетельства того, что певец все еще ходит по земле.