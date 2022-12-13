На распродаже в Великобритании нашли утерянную игру для Sega с Майклом Джексоном

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 36

После скандала с сексуальным насилием имя легенды поп-музыки исключили со всех платформ, поэтому спустя десятилетия появляются неожиданные находки.

На распродаже в Великобритании нашли утерянную игру для Sega с Майклом Джексоном

Фото: Frank Leonhardt / ТАСС

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На блошином рынке в Великобритании обнаружили утерянную игру для Sega, в которой присутствовал легендарный певец Майкл Джексон. Она находилась на распродаже автомобильных багажников. Электронная программа Scramble Training была создана специально для парков развлечений Sega World. Видео с аркадной игрой представлено на сайте независимого сообщества видеоигр GBAtemp.net.

Известно, что ее разработали в марте 1993 года, специально для платформы Sega Advanced Simulator-1. Однако после грандиозного скандала с обвинениями в сексуальном насилии, все упоминания музыкального исполнителя были полностью удалены.

К слову, вероятно, новость о видеоигре может прочитать сам Майкл Джексон. Известно, что некоторые факты говорят об инсценировке смерти легенды поп-музыки. Возможно, музыкант еще жив, а человек, которого хоронили 13 лет назад, его замороженный двойник.

По крайней мере, так считает журналистка Перл Джуноир, которая собрала большую серию доказательств об обмане общественности в смерти звезды. Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие свидетельства того, что певец все еще ходит по земле.

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