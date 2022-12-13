Жена Петросяна дерзко ответила Собчак и обвинила ту в непрофессионализме

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 211

Татьяна Брухунова ответила «уколовшей» ее Собчак за слова о семейных ценностях: «Меня не задевает»

Жена Петросяна дерзко ответила Собчак и обвинила ту в непрофессионализме

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin

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Отдыхающая на Мальдивах Татьяна Брухунова накануне восхитилась отношениями китайских пар.

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на слова телеведущей Ксении Собчак. Та накануне уколола жену юмориста за восхищение традиционными ценностями китайских пар, отдыхающих сейчас на Мальдивах. Молчать Брухунова не стала, но на личности переходить тоже не решилась.

«Вчера получила от вас десяток скриншотов одного и того же сообщения, где журналист „прошлась“ по мне. Признаться, я не из тех, кто отслеживает публикации о себе. Но тут стало любопытно. Все же профессионал с высоким рейтингом цитируемости и вдруг я?! <…> Прополоскать „белье“ не чураются даже авторы с именем, чего тогда ждать от писак-неадекватов из желтых скверн», — написала в соцсетях Брухунова.

Однако, отметила супруга комика, ее не обижают чьи-то выводы о ней. Татьяна уверена, никакого «касательства» к ней чужие домыслы не имеют.

«Оскорбления, а именно из них на 99% состоят комментарии под тем сообщением, так же меня не задевают по аналогичной причине. Всем спасибо», — добавила она.

Как известно, накануне отдыхающую на Мальдивах Татьятну Брухунову впечатлили отношения китайских пар. Жену комика восхитило, что не только русские на стороне традиционных ценностей. В ответ Ксения Собчак порадовалась за возлюбленную Евгения Вагановича, отметив, что «всегда приятно, когда скрепы не трещат».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скрывается за отношениями с большой разницей в возрасте.

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Жена Петросяна дерзко ответила Собчак и обвинила ту в непрофессионализме

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