В Санкт-Петербурге возвращают масочный режим
Из-за гриппа в Петербурге введен жесткий противоэпидемический режим
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Причиной стал запредельный рост заболеваемости ОРВИ среди горожан.
Эпидемиологические ограничения возвращаются в Петербург с 14 декабря. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.
Причиной стал резкий рост заболеваемости среди населения. Так, за последнюю неделю суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в Петербурге превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. При этом в 55% случаев болеют дети. Выросло и число пациентов с тяжелой формой острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации.
Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции во всех стационарных и амбулаторных медицинских организациях, а также в учреждениях социального обслуживания вводится масочный режим.
Кроме того, запрещается плановая госпитализация детей в стационары и допуск посетителей в медицинские организации, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами.
В образовательных учреждениях не менее чем на семь дней будут приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% и более учащихся с признаками ОРВИ. В транспорте вновь усилят режим дезинфекции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начался разгул тридемии — болезни, объединившей в себе вирусы гриппа А, В и COVID-19.
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