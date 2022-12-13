В Санкт-Петербурге возвращают масочный режим

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Из-за гриппа в Петербурге введен жесткий противоэпидемический режим

В Санкт-Петербурге возвращают масочный режим

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Причиной стал запредельный рост заболеваемости ОРВИ среди горожан.

Эпидемиологические ограничения возвращаются в Петербург с 14 декабря. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Причиной стал резкий рост заболеваемости среди населения. Так, за последнюю неделю суммарная заболеваемость гриппом и другими ОРВИ в Петербурге превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. При этом в 55% случаев болеют дети. Выросло и число пациентов с тяжелой формой острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации.

Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции во всех стационарных и амбулаторных медицинских организациях, а также в учреждениях социального обслуживания вводится масочный режим.

Кроме того, запрещается плановая госпитализация детей в стационары и допуск посетителей в медицинские организации, за исключением тех, кто ухаживает за тяжелыми и лежачими пациентами.

В образовательных учреждениях не менее чем на семь дней будут приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% и более учащихся с признаками ОРВИ. В транспорте вновь усилят режим дезинфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России начался разгул тридемии — болезни, объединившей в себе вирусы гриппа А, В и COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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