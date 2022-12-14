Пятерым россиянам грозит тюрьма в США по обвинению в поставке оружия

Эфирная новость 28

Власти Штатов утверждают: незаконной деятельностью подозреваемые занимались по указке российских спецслужб — при этом никаких доказательств этому не приводится.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maren Hennemuth; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В США до 30-ти лет тюрьмы грозит, как минимум, пятерым россиянам. Как сообщили в американском Минюсте, их подозревают в организации подпольной торговой сети, которая в обход санкций поставляла российской армии военную продукцию, в том числе боеприпасы для снайперских винтовок.

Кроме этого, предполагаемые контрабандисты якобы снабжали западными электронными компонентами «Ростех», «Росатом», наше Министерство обороны, Службу внешней разведки и ФСБ. Власти Штатов утверждают: незаконной деятельностью подозреваемые занимались по указке российских спецслужб — при этом никаких доказательств этому не приводится.

По данном делу также проходят двое американцев. Сообщается, что трое фигурантов уже задержаны.

-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.21
0.44 66.70
0.43
Начнется новый жизненный этап: таро-прогноз для Стрельцов на 2023 год

Последние новости

7:30
«Ничего не загадываю»: Лолита рассказала, как часто советуется с астрологом
7:29
Пентагон отрицает продажи Javellin в Африку, переданных Украине Западом
7:20
Актер Миронов о сексе и алкоголе в паре: «Это способ выяснения отношений»
7:11
Пятерым россиянам грозит тюрьма в США по обвинению в поставке оружия
7:02
Ввели в заблуждение власти Израиля: Галкина* и Пугачеву могут лишить гражданства
6:51
Освобожденный бизнесмен Бут планирует в Новый год путешествие по России

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023