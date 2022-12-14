Ввели в заблуждение власти Израиля: Галкина* и Пугачеву могут лишить гражданства

Мать юмориста — еврейка, и это дает ему право на репатриацию, но есть и другие условия, принципиально важные в этом вопросе.

Юморист Максим Галкин* с супругой Аллой Пугачевой могут лишиться гражданства Израиля, где поселились после бегства из России с детьми Лизой и Гарри. Певица получила новый паспорт благодаря мужу, мама которого является еврейкой. Но вопрос веры не менее важен для властей страны в этом вопросе. А звездная чета не просто сходила в ЗАГС, но и в православной церкви обвенчалась.

«В статьях Закона о возвращении сказано, кто такой еврей: тот, кто родился от еврейской матери и не обратился в христианство», — цитирует РИА Новости Ханана Ахитова, экс-главу консульского отдела «Натив» (организации, занимающейся репатриацией евреев в Израиль из других стран).

По данным юриста Александра Добровинского, пишет Starhit.ru, израильский журналист обратился к местным правоохранителям с заявлением, в котором потребовал разобраться в вопросе гражданства Пугачевой и Галкина. Он счел, что российские звезды могли утаить факт венчания в православной церкви как свидетельство приверженности иной религии. Потому что при оформлении паспорта Израиля в анкетах спрашивают о вероисповедании.

Примечательно, что быть атеистом или неверующим на Земле обетованной можно, а вот исповедовать что-то кроме иудаизма — нельзя. И даже если православие Пугачева и Галкин в графы не вписывали, у вышеупомянутого журналиста есть аргумент — видеозапись венчания, которое не проводится для некрещеных людей.

Если будет доказано, что пара обманула израильские власти, им придется пройти процедуру отмены гражданства, она может длиться до двух лет. Но в ситуации с двумя знаменитыми именами темпы могут значительно ускориться.

Ранее 5-tv.ru выяснял, когда Алла Пугачева планирует вернуться в Россию.

* — признан иноагентом по решению Минюста РФ.