«Все реже и реже»: Павла Баршака настигли проблемы с родителями на Украине

Знаменитость еще восемь лет назад покинул Незалежную, однако связи с ней до сих пор остались.

У актера Павла Баршака возникли трудности с украинскими родственниками со стороны жены. Дело вовсе не в политических разногласиях, а в невозможности регулярно поддерживать связь. Родители супруги пребывают в Харькове и не всегда могут поговорить с дочерью и зятем. Вывезти родных тоже не получается — нет возможности.

«Общение с родными есть, когда есть связь. Теперь это происходит все реже и реже. Происходящее объединило нас. Понимаю, там есть одна сторона и другая. Но в моей семье нас соединяет чудо — дочь Прасковья. Понимаю, что она от меня, от супруги. Это что-то более цельное. Конечно, тяжело родителям. Они уже в возрасте. Если бы была возможность, они бы уехали из Харькова. Но такой возможности нет», — заявил артист в программе на федеральном канале.

К слову, сам Павел как-то работал в Украине, однако уехал в 2014 году. Тогда он сильно разочаровался в Незалежной, особенно из-за поведения некоторых граждан. Иногда люди негативно воспринимали Баршака, ведь он говорил на русском языке.

Известно, что сейчас в Харькове неопределенная обстановка: украинские националисты готовы использовать мирных людей как мишень. Поэтому у актера есть повод для беспокойства. Еще в ноябре 5-tv.ru сообщал, как в результате мощного взрыва в Харькове мог пострадать промышленный объект.