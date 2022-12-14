Освободился от обузы? Бывший муж Пелагеи будет меньше платить дочери

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 48

Суд удовлетворил иск экс-супруга певицы Пелагеи об уменьшении суммы алиментов на дочь

Освободился от обузы? Бывший муж Пелагеи будет меньше платить дочери

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Разбирательства между бывшими возлюбленными продолжаются.

Суд принял положительное решение по иску от бывшего мужа певицы Пелагеи хоккеиста Ивана Телегина. В нем спортсмен требует уменьшить сумму алиментов на несовершеннолетнюю дочь. Информацию об этом 5-tv.ru предоставила пресс-служба суда.

Уточняется, что в претензии идет речь об уменьшении размера выплат по алиментам со стороны отца на одну четвертую части ежемесячного заработка и (или) какого-либо другого дохода на одну шестую части. До этого хоккеист был обязан платить на ребенка 25% от доходов.

Стоит отметить, что еще в мае этого года певица судилась с экс-избранником из-за раздела имущества. Тогда звезда выиграла и получила себе всю имеющуюся недвижимость. Иван остался недоволен исходом событий и поспешил обжаловать решение суда, однако тот все равно встал на сторону артистки.

К слову, Иван Телегин и Пелагея вступили в брак в 2016 году, а уже в 2017-м у них родилась малышка Таисия. Пара была счастлива маленькой наследнице, но это не спасло их брак — звезды разошлись.

Одна из предположительных причин разрыва — измена со стороны спортсмена. В тот период он тепло общался с бизнесвумен Марией Гончар. Сама вокалистка очень тяжело переживала расставание, однако старалась не освещать публике детали бракоразводного процесса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кого из звездных отцов принудили платить алименты детям.

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